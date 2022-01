Ausbau von Windkraft ist in Bayern auf dem Tiefpunkt

Baerbock wirbt vor Antrittsbesuch in der Ukraine und Russland für diplomatische Lösung

Berlin: Außenministerin Bearbock ist zu ihrem Antrittsbesuch in die Ukraine aufgebrochen. Vor ihrem Abflug Richtung Kiew warb sie für eine diplomatische Lösung im Konflikt des Landes mit Russland. Am Ende müssten Vereinbarungen her, die allen mehr Sicherheit bringen - auch Russland. Allerdings dürfe es keine Kompromisse bei Grundprinzipien geben, ergänzte die Grünen-Politikerin. Dazu zähle sie die Unverletzlichkeit des ukrainischen Staatsgebiets und die freie Bündniswahl mit Blick auf eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Wenn Russland die Lage weiter zuspitzen sollte, sei der Westen bereit, entschlossen zu reagieren, so Baerbock. Die Außenministerin spricht heute in Kiew mit Präsident Selenskyj und ihrem Amtskollegen Kuleba. Morgen dann ist ein Treffen in Moskau mit Russlands Außenminister Lawrow geplant. Russland lehnt eine Osterweiterung der Nato strikt ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2022 07:00 Uhr