Ausbau der Solarenergie schreitet rasch voran

Berlin: Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland schreitet voran. Nach Angaben der Bundesnetzagentur hat die neu installierte Photovoltaik-Leistung heuer bisher um ein Viertel höher gelegen als in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres. Insgesamt belief sich die installierte Leistung aller deutschen Solaranlagen demnach bis Mitte Juli auf rund 90 Gigawatt-Peak - das ist das höchstmögliche, was bei vollem Sonnenschein erzielt werden könnte. Letztes Jahr haben alle Solaranlagen zusammen rund 62 Terawattstunden Strom erzeugt - und damit laut Solarverband rund zwölf Prozent des gesamten Bruttostromverbrauchs gedeckt.

