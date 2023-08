Aus für Jahn Regensburg im DFB-Pokal

Zum Fußball: Jahn Regensburg ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Mit 1:2 verlor der Drittligist gegen Zweitligist Magdeburg. Überraschend weiter ist Viertligist Homburg, der den Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt mit 3:0 schlug. Zudem ist Hoffenheim in die zweite Pokalrunde eingezogen - mit einem 4:1-Sieg in Lübeck. Köln setzte sich nach Verlängerung mit 3:1 gegen Osnabrück durch. Und: Bei der Fußball-WM der Frauen steht am Vormittag das erste Halbfinale an. Ab 10 Uhr spielen die Spanierinnen gegen das Team aus Schweden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 07:00 Uhr