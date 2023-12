Aus für Agrardiesel und E-Auto-Prämie sorgt für Kritik in der Ampel

Berlin: Nach heftiger Kritik am geplanten Aus für den Agrardiesel hat FDP-Fraktionschef Dürr Änderungen in Aussicht gestellt. Er sagte, seine Fraktion halte die starke Belastung für die Landwirte für nicht zustimmungsfähig. Die Bauern bräuchten faire Wettbewerbsbedingungen im europäischen Vergleich. FDP-Chef Lindner, der den Haushaltskompromiss mitverhandelt hat, hatte bereits erklärt, er sei für Alternativen offen. Auch an einem anderen Beschluss der Bundesregierung gibt es Kritik aus den eigenen Reihen: So fordern die drei stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Müller, Miersch und Hubertz von Wirtschaftsminister Habeck, bei der Förderung von E-Autos einen verlässlichen Übergang zu organisieren. Die meisten Menschen müssten bei der Anschaffung eines neuen Pkw sehr genau rechnen, wie sie sich das leisten können, und haben die Prämie sicher eingeplant. Gestern hatte das Wirtschaftsministerium verkündet, dass die Kaufprämie für E-Autos heute ausläuft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2023 18:00 Uhr