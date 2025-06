Aus der EU gehen wieder Passagierflüge nach Syrien

In Syrien landen wieder kommerzielle Flüge aus der EU: Wegen des Bürgerkriegs gab es seit Jahren kein Flugverbindung aus der Europäischen Union mehr. Nach dem Sturz von Machthaber Assad kam heute erstmals eine Maschine aus Bukarest in Damaskus an. Die Verbindung wird laut syrischer Nachrichtenagentur von einer rumänischen Billigfluggesellschaft ab sofort regelmäßig angeboten. Ab nächstem Monat sind auch Flüge über Berlin in die syrische Hauptstadt möglich.

