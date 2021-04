Aus den Ländern kommt Zustimmung zur Verschärfung des Infektionsschutzes

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Ministerpräsidenten haben es begrüßt, dass in der kommenden Woche das Infektionsschutzgesetz verschärft werden soll. Bayerns Regierungschef Söder äußerte wörtlich die Hoffnung auf einen "großen Wurf", mit dem die Notbremse wirklich scharf gestellt werde. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet signalisierte ebenfalls Zustimmung. Die Landesregierung in Düsseldorf werde sich konstruktiv in die Beratungen einbringen, sagte sein Sprecher. Auch der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Haseloff, appellierte an die Bundesregierung, ihre Kompetenzen beim Kampf gegen die Corona-Pandemie auszuschöpfen. - Eine Sprecherin der Bundesregierung hatte zuvor mitgeteilt, dass die Corona-Maßnahmen künftig bundesweit einheitlich gestaltet werden sollen. Dann sollen überall die gleichen Regeln gelten, wenn die Inzidenz von 100 überschritten wird - zum Beispiel bei Beginn und Ende nächtlicher Ausgangsbeschränkungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 21:00 Uhr