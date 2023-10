Aus Angst vor Anschlag wird der Louvre in Paris geräumt

Paris: Aus Angst vor einem Anschlag ist am Mittag in der französischen Hauptstadt der Louvre geräumt worden. Aus Sicherheitsgründen habe man die Besucher aus den Räumlichkeiten gebracht und das Museum geschlossen, erklärte eine Sprecherin. Der Louvre habe eine schriftliche Nachricht erhalten, in der von einem Risiko für das Museum und seine Besucher die Rede gewesen sei. Nun würden die nötigen Überprüfungen vorgenommen. Wegen der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten und einer tödlichen Messerattacke in Arras gilt in Frankreich seit gestern die höchste Terror-Warnstufe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 16:00 Uhr