"Aura" ist Jugendwort des Jahres

Frankfurt am Main: Das Jugendwort des Jahres heißt "Aura". Der Begriff werde in der Jugendsprache häufig scherzhaft verwendet, wenn es um die Ausstrahlung einer Person geht, teilte der Langenscheidt-Verlag auf der Frankfurter Buchmesse mit. "Aura" kann positiv und negativ verwendet werden. Der Verlag nannte für die Verwendung auch ein Beispiel: "Ich dachte, es gibt keine Stufe mehr und bin gestolpert - minus 50 Aura." Auf Platz zwei landete das Wort "Talahon". Es ist aus dem Arabischen abgeleitet und bedeutet ursprünglich "Komm her". Gemeint ist damit eine Gruppe junger Männer - oft mit Migrationshintergrund - , die auf öffentlichen Plätzen mit speziellem Kleidungsstil aggressiv auftritt. Heuer stimmten über das Wort Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 15:00 Uhr