Aung San Suu Kyi bekommt weitere vier Jahre Haft

Deutscher Komponist Zimmer wird mit Golden Globe geehrt

Beverly Hills: In 25 Kategorien sind in der Nacht die Film- und Fernsehpreise Golden Globes vergeben worden. Zu den großen Gewinnern gehören der Western "The Power of the Dog" und das Musical "West Side Story" mit jeweils drei Auszeichnungen. Das Familienepos "Succession" ist mit drei Preisen großer Sieger in den Serienkategorien. Der deutsche Komponist Hans Zimmer gewann seine dritte Trophäe für die Filmmusik zum Science-Fiction-Drama "Dune". Als Schauspieler wurden unter anderem Will Smith, Nicole Kidman und Andrew Garfield ausgezeichnet. Die Vergabe der Golden Globes fand ohne die übliche TV-Gala statt, auch waren die Nominierten nicht vor Ort. Die Gewinner wurden in den sozialen Medien der Organisation verkündet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 09:45 Uhr