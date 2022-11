Auktion von Paul Allen-Kunstsammlung bringt Rekordsumme ein

Klimaaktivisten besetzen weiter Hörsäle an Unis in Bayern

Regensburg: An den Universitäten in Regensburg und Erlangen halten Studierende weiter Hörsäle besetzt. Mit den Aktionen schließen sie sich den weltweiten Klimaprotesten an. In dem Hörsaal in Regensburg wollen die Protestierenden bis morgen ausharren, gestern Abend haben sie sich mit Uni-Präsident Udo Hebel getroffen. Hebel sagte, die Themen seien es mehr als wert, dass man sich dafür engagiere und sich mit ihnen identifiziere. Die Besetzungen finden zeitgleich mit der UN-Klimakonferenz in Ägypten statt. In einem internationalen Aufruf zu den Hochschulprotesten heißt es: "Wir sollen in der Uni sitzen und so tun, als wäre alles okay. Aber die Welt, für die wir lernen sollen, hat keine Zukunft."

