Augsburgerin Rupprecht schreibt Box-Geschichte

Heidelberg: Die Augsburgerin Tina Rupprecht hat deutsche Box-Geschichte geschrieben: Sie gewann am Abend in Heidelberg gegen die Japanerin Eri Matsuda - und holte sich so zusätzlich zu ihrem WBC-Titel im Atomgewicht die Gürtel der Verbände WBO und WBA. Das ist zuvor noch keinem deutschen Boxer und keiner deutschen Boxerin gelungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 06:00 Uhr