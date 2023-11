Augsburger Stadtwald ist "Waldgebiet des Jahres 2024"

Berlin: Der Augsburger Stadtwald ist zum "Waldgebiet des Jahres 2024" ernannt worden. Wie es in der Begründung des Bundes Deutscher Forstleute heißt, zeigt der ehemalige Auwald entlang des Lechs in besonderer Weise, was Forstleute und Wälder für unser Ökosystem und unsere Gesellschaft tagtäglich leisten. Der städtische Wald biete Raum für den Naturschutz, den Trinkwasserschutz und die Erholung. In Augsburg liegt mit fast 7.700 Hektar eines der größten Kommunalwaldgebiete Deutschlands.

