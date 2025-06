Augsburger sind die glücklichsten Menschen in Bayern

Augsburg: Bayerns glücklichste Großstädter leben in Augsburg. Das zeigt der sogenannte Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie. In einem Ranking der 40 größten Städte in Deutschland rangiert Augsburg auf Platz 4 und damit weit vor München mit Platz 27 und Nürnberg auf Platz 36. Bundesweiter Sieger ist Kassel, gefolgt von Krefeld und Düsseldorf. Insgesamt zeigt die Umfrage: je größer die Stadt, desto geringer ist dort die Lebenszufriedenheit. Bei der Lebensqualität wurden Faktoren wie Wohnsituation, Wohlstand, oder auch Umwelt berücksichtigt.

