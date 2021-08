Augsburger Polizei warnt vor betrügerischen Anrufern

Deutsche Botschaft in Kabul warnte offenbar seit langem vor Gefährdung ihrer Mitarbeiter

Berlin: Die deutsche Botschaft in Kabul hat das Auswärtige Amt offenbar über längere Zeit auf die Gefährdung ihrer Mitarbeiter hingewiesen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios habe der stellvertretende deutsche Botschafter van Thiel in seinem Lagebericht am Freitag geschrieben, dass den "dringenden Appellen" erst in dieser Woche Abhilfe geschaffen worden seien. Sollte an irgendeiner Stelle etwas schief gehen, so wäre dies vermeidbar gewesen, schrieb der Diplomat weiter. Die Bundesregierung hat derweil Vorwürfe zurückgewiesen, in Afghanistan trotz des Vormarschs der radikalislamischen Taliban zu lange untätig geblieben zu sein. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte in Berlin, es werde schon seit Monaten an Verfahren zur Evakuierung gefährdeter afghanischer Ortskräfte gearbeitet. Regierungssprecher Seibert wandte sich zudem gegen Berichte, wonach Streitigkeiten zwischen den Ressorts diese Maßnahme weiter verzögert hätten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 16:00 Uhr