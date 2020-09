Augsburger Polizei leitet Verfahren gegen Beamten nach Demo-Auftritt ein

Bayerisches Kultusministerium leg Regeln für erkältete Schüler vor

München: Wenige Tage vor Schulbeginn in Bayern hat das Kultusministerium Regeln veröffentlicht, was in Anbetracht der Coronakrise bei Erkältungssymptomen von Kindern und Jugendlichen zu tun ist: Demnach dürfen die Schülerinnen und Schüler - die Anzeichen einer leichten Erkältung haben, wie Schnupfen und gelegentlicher Husten - erst dann in die Schule, wenn sie innerhalb von 24 Stunden kein Fieber bekommen haben. So lange müssen sie zu Hause bleiben oder werden nach Hause geschickt. Ausnahmen gibt es für Grundschulen und Förderzentren. Kranke Schüler mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen auf keinen Fall den Unterricht besuchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2020 13:00 Uhr