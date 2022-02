Augsburger Pflegeheim ist heute Thema im Gesundheitsausschuss

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Der Gesundheitsausschuss des bayerischen Landtags beschäftigt sich heute mit den Missständen in einem Altenheim, die der BR aufgedeckt hat. Das Gesundheitsministerium legt den Abgeordneten einen Bericht zu dem Seniorenheim in der Ebnerstraße vor. Alle 86 Bewohner sind mittlerweile in andere Pflegeheime verlegt worden. Laut dem Augsburger Gesundheitsreferenten haben einige dieser alten Menschen gravierende gesundheitliche Probleme, da man sich nicht ausreichend um sie gekümmert habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 11:00 Uhr