Augsburger Klimacamp darf laut Urteil bleiben

3000 Lastwagen mit Hilfsgütern erreichen Ukraine

Kiew: In der Ukraine haben Menschen einige umkämpfte Städte über sogenannte Fluchtkorridore verlassen können. In Sumy im Osten des Landes entkamen nach russischen Angaben mehr als 700 Zivilisten in Richtung Zentralukraine. In Irpin bei Kiew wurden dem ukrainischen Verteidigungsministerium zufolge etwa 3000 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Fluchtroute aus Mariupol soll beschossen worden sein. Trotz des Kriegs erreichen nach offiziellen Angaben Hilfsgüter die Ukraine. In den vergangenen Tagen seien 3000 Lastwagen mit 20.000 Tonnen Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung ins Land gekommen, sagte Ministerpräsident Schmyhal. Zudem seien rund 310 Millionen Euro über ein speziell eingerichtetes Konto an die ukrainische Armee gespendet worden. Die Ukraine danke allen, die helfen, sagte Schmyhal.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 20:00 Uhr