Augsburger Klimacamp darf laut Urteil bleiben

Maskenpflicht in bayerischen Grundschulen bleibt

München: Die Maskenpflicht für Bayerns Grundschüler im Unterricht bleibt bestehen. Die Freien Wähler haben sich mit ihrem Wunsch nach Lockerungen in der Koalition nicht gegen die CSU durchsetzen können. Kultusminister Piazolo erklärte nach der heutigen Kabinettssitzung, man habe sich „intensiv ausgetauscht“, sei aber noch nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Auch an den Coronatests in den Schulen will die Staatsregierung grundsätzlich festhalten, auch über den 20 März hinaus, wenn die Bundesregelungen auslaufen. Bis dahin, so Staatskanzleiminister Florian Herrmann von der CSU, werde es keine weiteren Lockerungen von Corona-Maßnahmen in Bayern geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 14:00 Uhr