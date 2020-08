Augsburger "Hotel Drei Mohren" benennt sich um

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Das traditionsreiche Luxushotel "Drei Mohren" in der Augsburger Maximilianstraße benennt sich um. Das Haus reagiert damit auf die langjährige Kritik, der Name sei diskriminierend. Der künftige Name ist nach Angaben von Hoteldirektor Gandenheimer "Maximilian's". Der neue Name passe besser zur internationalen Vermarktung des Hauses. So könne man dem gesellschaftlichen Wandel Genüge tun, so Gandenheimer. Der Name "Hotel Drei Mohren" weist auf abessinische Mönche hin, die an selber Stelle im 15. Jahrhundert übernachtet haben sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 18:00 Uhr