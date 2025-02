Augsburger Gefährder ist in den Irak abgeschoben worden

Der Mann, der im Dezember womöglich einen Anschlag auf den Augsburger Christkindlesmarkt geplant hatte, ist heute ausgewiesen worden. Das haben die bayerischen Behörden bestätigt. Der 37-Jährige war demnach an Bord einer Maschine, mit der heute 47 Personen in den Irak gebracht wurden. Der Iraker war im Dezember in Abschiebehaft genommen worden, nachdem ihn die Behörden als Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik eingestuft hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 18:45 Uhr