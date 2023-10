Augsburger Friedenspreis geht an ZDF-Journalistin Eigendorf

Augsburg: Die ZDF-Auslandskorrespondentin Katrin Eigendorf ist mit dem Augsburger Friedenspreis ausgezeichnet worden. Die Jury begründete ihre Wahl mit den Leistungen der Preisträgerin. Demnach steht die 61-Jährige seit Beginn des Krieges in der Ukraine für einen authentischen, kritischen und reflektierten Journalismus. Die Jury betonte außerdem die Bedeutung einer unabhängigen und mutigen Berichterstattung für die Bewahrung und die Schaffung von Frieden. Eigendorf wurde in Nordrhein-Westfalen geboren und arbeitete zunächst beim WDR und im ARD-Studio Paris. Außerdem war sie Korrespondentin für RTL und für das ZDF in Moskau. Der Friedenspreis ist mit 12.500 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 21:00 Uhr