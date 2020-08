Augsburger Friedensfest beginnt mit Aufruf zu friedlichem Miteinander

FC Bayern will in Viertelfinale der Champions League einziehen

München: Der FC Bayern will heute mit einem Sieg gegen den FC Chelsea ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Spiele ab dem Viertelfinale in Form eines Turniers ausgetragen - also an einem Ort und ohne die im Viertel- und Halbfinale sonst üblichen Rückspiele. Dieses Turnier beginnt am Mittwoch in Portugals Hauptstadt Lissabon. Der FC Bayern hatte sein Hinspiel beim FC Chelsea mit 3:0 gewonnen, mit einem Weiterkommen der Münchner wird daher gerechnet. Bereits im Viertelfinale steht Manchester City - die Mannschaft von Ex-Bayerntrainer Guardiola gewann am Abend gegen Real Madrid und trifft nun auf Olympique Lyon. Die Franzosen warfen Juventus Turin aus dem Rennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 06:00 Uhr