Augsburger Feuerwehr bekämpft Großbrand

Meldungsarchiv - 26.06.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Augsburg: Seit mehreren Stunden schon bekämpft die Feuerwehr einen Großbrand im Süden der Stadt. Das Feuer in einer Halle ist den Angaben zufolge zwar weitgehend unter Kontrolle. Allerdings griffen die Flammen auch auf ein angrenzendes Haus über. Zur Sicherheit wurde eine nahegelegende Flüchtlingsunterkunft geräumt. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, weil Einsturzgefahr besteht. Sie werden noch mehrere Stunden dauern, erklärte ein Sprecher. Das Feuer war am Mittag in einer Halle in Augsburg-Inningen ausgebrochen, in der unter anderem Gasflaschen gelagert wurden. Weil mit giftigem Rauch zu rechnen war, wurde die NINA-Warn-App ausgelöst. Über Verletzte ist nichts bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2023 20:00 Uhr