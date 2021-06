Augsburger Bischof unterstützt Segnung Homosexueller

Nachrichtenarchiv - 10.06.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: In der Debatte über Reformen in der katholischen Kirche hat sich der Augsburger Bischof Meier für die Segnung homosexueller Paare ausgesprochen. Im BR schränkte er aber gleichzeitig ein, dabei dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, es handle sich um eine Eheschließung. Auch die Priesterweihe für Frauen lehnte der Augsburger Bischof ab. Für die Reform der katholischen Kirche befürwortete er wörtlich einen "Weg der kleinen Schritte". Dem Sprecher des Betroffenenbeirats der Bischofskonferenz, Moritz, geht dies angesichts der vielen Missbrauchsfälle zu langsam. Er kritisierte, ebenfalls im BR, den, so wörtlich, "jahrzehntelangen Reformstau".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 09:00 Uhr