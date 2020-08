Augsburger Automobilzulieferer WAFA kündigt Werksschließung an

Reisewarnung für zwei Regionen trifft Urlaubsland Kroatien

Berlin: Reisen in den Süden Kroatiens sind nicht mehr ganz so unbeschwert möglich wie in den vergangenen Wochen. Weil in Teilen Kroatiens die Zahl der Corona-Neuinfektionen gestiegen ist, hat das Auswärtige Amt nun vor Reisen in zwei Küstenregionen des Urlaubslandes gewarnt. Die Reisewarnung gilt für die beiden südlichen Verwaltungsbezirke Å ibenik-Knin mit dem Nationalpark Krka und Split-Dalmatien mit der Hafenstadt Split sowie den Inseln Brac und Hvar. Nach Angaben der kroatischen Tourismusindustrie halten sich derzeit etwa 30.000 Urlauber aus Deutschland in den betroffenen Gebieten auf. Die Einstufung als Risikogebiet neben der Warnung bedeutet, dass für heimkehrende Urlauber eine Testpflicht auf das Coronavirus greift. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in häusliche Quarantäne begeben. Für Urlauber, die erst losfahren wollen, gibt es jetzt bessere Stornierungsbedingungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 20:00 Uhr