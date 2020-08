Augsburger Automobilzulieferer WAFA kündigt Werksschließung an

Frankreichs Präsident Macron empfängt Kanzlerin Merkel

Paris: Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron haben sich auf dem Sommersitz des französischen Präsidenten in Bregancon getroffen. Bei den Gesprächen wollen die beiden Regierungschefs ihren gemeinsamen Kurs für die kommenden Monate abstecken. Konkret wird es um die Situation in Mali gehen, wo es einen Militärputsch gegeben hat. Präsident Keita trat zurück, die derzeitige Lage ist unübersichtlich. Sowohl Deutschland als auch Frankreich haben in Mali im Rahmen internationaler Militäreinsätze Truppen stationiert. Ein weiteres Thema dürfte die Lage in Belarus sein, wo es seit Tagen Proteste gegen die Regierung von Präsident Lukaschenko gibt. Außerdem beraten Merkel und Macron über gemeinsame Positionen in der Europapolitik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 16:00 Uhr