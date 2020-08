Augsburger Automobilzulieferer WAFA kündigt Werksschließung an

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Der Automobilzulieferer WAFA Germany will zum Ende des Jahres das Werk in Haunstetten schließen. 200 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Das Unternehmen begründet die Werksschließung mit der Corona-Pandemie, die zu erheblichen Umsatzeinbrüchen geführt habe. Wie WAFA mitteilt, hatte die Absatzkrise in der Automobilindustrie schon vorher zu Umsatz-Rückgängen und im November 2019 zur Einleitung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung geführt. Die Geschäftsleitung will nun zügig Gespräche mit der Arbeitnehmerseite über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan aufnehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 17:00 Uhr