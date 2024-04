Augsburg will um Karstadt-Filiale kämpfen

Augsburg: Oberbürgermeisterin Weber will sich dafür einsetzen, dass die Karstadt-Filiale in der Stadt erhalten bleibt. Die Innenstadt brauche große Anker-Geschäfte, von denen die kleinen inhaber-geführten Läden profitieren können, erklärte Weber. Sie will nach eigenen Angaben mit allen Verantwortlichen Gespräche führen, hier sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Standort Augsburg gerettet werden kann. Am Samstag hatte Insolvenzverwalter Denkhaus mitgeteilt, dass neben der Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof auch die Warenhäuser in Würzburg und in der Regensburger Innenstadt schließen müssen. Der Grund liege in den zu hohen Mieten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2024 19:45 Uhr