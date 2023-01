Augsburg verliert in Freiburg 1:3

Kurzmeldung ein/ausklappen Pence übernimmt volle Verantwortung für Geheimdokumente

Washington: Der ehemalige Vizepräsident der USA, Pence, übernimmt für den Fund geheimer Unterlagen in seinem Privathaus in Indiana die volle Verantwortung. Er habe zwar nichts davon gewusst, allerdings sei sein mangelndes Wissen keine Entschuldigung, so Pence. Die als vertraulich eingestuften Papiere sind laut den Anwälten von Pence an das Nationalarchiv übergeben worden. Zuvor wurden schon bei Ex-US-Präsident Trump und auch bei dem amtierenden Präsidenten Biden Geheimpapiere in deren privaten Anwesen gefunden. Der US-Historiker Connelly von der Columbia-Universität erklärte zur Häufigkeit der Funde, das Problem sei die schiere Menge an Verschlussachen in den USA. Allein im Jahr 2012 seien jede Sekunde drei Dokumente als geheim eingestuft worden.

