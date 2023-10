Augsburg verliert in der Fußball-Bundesliga gegen Freiburg

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Augsburg am Abend daheim mit 0:2 gegen Freiburg verloren. Das Team von Trainer Maaßen ist nach dem sechsten Spieltag nun 14. in der Tabelle. Zuvor gelang Aufsteiger Darmstadt der erste Saisonsieg - und zwar mit 4:2 gegen Bremen. - Und: Im DFB-Pokal tritt Bayern München in der zweiten Runde beim Drittligisten Saarbrücken an. Wie die Auslosung am Abend für die bayerischen Vereine außerdem ergab, empfängt Nürnberg Zweitliga-Konkurrent Rostock, Fürth spielt beim Viertligisten Homburg und Drittligist Unterhaching hat Zweitligist Düsseldorf zu Gast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 06:00 Uhr