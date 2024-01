Augsburg verliert in der Fußball-Bundesliga 0:1 gegen Leverkusen

Zum Fußball: In der Fußball-Bundesliga hat Augsburg zuhause gegen Leverkusen verloren. Aus Sicht der Gastgeber stand es am Ende 0:1. Leverkusen bleibt damit mit jetzt vier Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Außerdem spielten: Köln - Heidenheim 1:1, Mainz - Wolfsburg 1:1, Leipzig - Frankfurt 0:1 und Freiburg - Union Berlin 0:0. Die Partie Darmstadt gegen Borussia Dortmund beginnt um 18 Uhr 30.

