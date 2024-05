Augsburg verbietet "L´amour Toujours" nicht explizit für Herbstplärrer

Augsburg: Bei dem größten schwäbischen Volksfest, dem Herbstplärrer, soll das in Verruf geratene Lied "L´amour Toujours" nicht ausdrücklich verboten werden. In einer schriftlichen Begründung erklärte der Augsburger Wirtschaftsreferent Hübschle, es bestehe mit der Plärrerverordnung bereits eine Grundlage, wonach jegliche rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstige diskriminierenden Äußerungen oder Parolen auf dem Festgelände verboten sind. Die Wirte und Schausteller sollen hinsichtlich des Liedes noch mal besonders sensibilisiert werden. - Der Titel "L´amour Toujours" war jüngst unter anderem durch rechtsextreme Parolen in einem Lokal auf Sylt in die Schlagzeilen geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 10:00 Uhr