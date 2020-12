Augsburg und Schalke trennen sich nach turbulentem Spiel 2:2

Bei Protesten in Belarus gibt es wieder Festnahmen

Minsk: Sicherheitskräfte in Belarus sind wieder hart gegen Demonstranten vorgegangen, die sich an Protesten gegen Präsident Lukaschenko beteiligen. Videos zeigen, wie Polizisten auf Demonstranten einschlagen und sie abführen. Mehr als 70 Personen sollen festgenommen worden sein. In Minsk beteiligten sich erneut tausende Menschen an den Protesten. Sie versammelten sich zunächst in ihren Wohnvierteln und schlossen sich dann zu größeren Gruppen zusammen. Auch in anderen Städten des Landes sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die umstrittene Präsidentenwahl vom 9. August zu protestieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.12.2020 15:30 Uhr