Augsburg und Greuther Fürth verlieren ihre Bundesliga-Spiele

Habeck sieht erhöhte Terrorgefahr in Deutschland

Berlin: Der Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan führt nach Ansicht von Grünen-Parteichef Habeck auch in Deutschland zu einer erhöhten Terrorgefahr. In der "Welt am "Sonntag" forderte Habeck die Sicherheitsbehörden und Geheimdienste zu erhöhter Wachsamkeit auf. So müssten zum Beispiel bekannte Gefährder engmaschig observiert werden. Außerdem müsse man jetzt genau hinschauen, wer in den hier ankommenden Maschinen saß und sitzt - auch im Interesse der Schutzsuchenden, so der Grünen-Chef. Mit ihren Transportflugzeugen hat die Luftwaffe im Verlauf des knapp zweiwöchigen Evakuierungseinsatzes mehr als 5.300 Menschen in Sicherheit gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 18:00 Uhr