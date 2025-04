Augsburg und Frankfurt trennen sich 0 zu 0 - Zverev siegt in München

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga haben sich der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt 0 zu 0 getrennt. Auch in der zweiten Liga gab es aus bayerischer Sicht an diesem Sonntag keinen Sieg: Greuther Fürth verlor in Karlsruhe mit 0 zu 1 und Regensburg unterlag Magdeburg mit 0 zu 3. Tennisprofi Alexander Zverev hat sein erstes Turnier in diesem Jahr gewonnen. Beim ATP-Turnier in München siegte er gegen den US-Amerikaner Ben Shelton glatt in zwei Sätzen.

