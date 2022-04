Augsburg und der FC Bayern verlieren ihre Bundesligaspiele

Grünen-Länderrat unterstützt Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine

Düsseldorf: Der kleine Parteitag der Grünen hat die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gebilligt. Außerdem unterstützten die Delegierten das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr. Der Länderrat in Düsseldorf verlangte allerdings auch, dass das Beschaffungswesen der Truppe reformiert wird. So müsse die Zusammenarbeit innerhalb Europas bei der Verteidigungspolitik vertieft werden. Ein Änderungsantrag der Nachwuchs-Organisation "Grüne Jugend" fand keine Mehrheit. Darin hatte es geheißen, die Bundeswehr bekomme schon jetzt immer mehr Geld - die Probleme seien aber geblieben. Der Grünen-Vorsitzende Nouripour hatte zuvor argumentiert, man sei verpflichtet, der Ukraine in ihrem Recht auf Selbstverteidigung beizustehen. Als Regierungspartei schaue man der Realität ins Gesicht, so Nouripour. Das bedeute aber keinen Abschied vom Bemühen um friedliche Konfliktlösungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2022 17:00 Uhr