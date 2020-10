Augsburg überschreitet jetzt auch den Corona-Grenzwert

Nachrichtenarchiv - 13.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: In der schwäbischen Stadt ist am Abend der Grenzwert von 50-Neuansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner überschritten worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadt jetzt bei 58,05. Um Mitternacht sind strengere Regelungen in Kraft getreten: Unter anderem wurde die Maskenpflicht ausgeweitet - sie gilt nun in einigen Innenstadtbereichen auch im Freien - ebenso auf Märkten sowie in Kinos und Theatern. Privat dürfen sich nur noch fünf Menschen außerhalb des eigenen Haushalts treffen, zu Veranstaltungen sind innerhalb von Räumen 25 Gäste zugelassen, im Freien 50. Ab Donnerstag darf von 21 Uhr bis 6 Uhr kein Alkohol mehr verkauft und auf öffentlichen Plätzen ab 23 Uhr nicht mehr getrunken werden. Zuvor hatten bereits der Landkreis Rottal-Inn sowie die Stadt und der Landkreis Schweinfurt gemeldet, den 7-Tage-Inzidenzwert überschritten zu haben. Über dem Grenzwert liegen auch München, Memmingen, Rosenheim und die Landkreise Fürstenfeldbruck, Berchtesgadener Land und Regen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2020 21:00 Uhr