Augsburg spielt zuhause 0 zu 0 gegen Freiburg

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga haben sich Augsburg und Freiburg 0:0 getrennt. Zuvor hatte Union Berlin bei Holstein Kiel mit 0:1 verloren. Im Halbfinale des DFB-Pokals trifft Titelverteidiger Bayer Leverkusen auf den Drittligisten Arminia Bielefeld. Das ergab am Abend die Auslosung in der ARD-Sportschau. Im zweiten Spiel hat Vizemeister Leipzig Stuttgart zu Gast. Die Spiele werden Anfang April ausgetragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 20:00 Uhr