Augsburg spielt 0:0 gegen Frankfurt - Löwen trauern um Ex-Trainer Lorant

Zum Fußball: Im ersten Sonntagsspiel der Bundesliga haben sich der FC Augsburg und Eintracht Frankurt 0:0 getrennt. In der zweiten Liga gewann Köln 3:1 gegen Münster und übernahm wieder die Tabellenführung. Außerdem spielten: Karlsruhe - Fürth 1:0, Magdeburg - Regensburg 3:0, Darmstadt - Hannover 3:1 und Ulm - Hertha BSC 2:3. Drittligist TSV 1860 München trauert um seinen früheren Trainer Werner Lorant. Er starb im Alter von 76 Jahren in Wasserburg. In den 90er Jahren führte Lorant die Löwen aus der Bayernliga in die Bundesliga.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 18:00 Uhr