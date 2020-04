Augsburg sieht nach Wiesn-Aus Herbstplärrer auf der Kippe

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Nach dem Aus für die Münchner Wiesn in diesem Jahr steht auch der Herbstplärrer in Augsburg auf der Kippe. Das teilte die Stadt mit. Die Absage des Oktoberfests habe orientierenden Charakter, eine Entscheidung stehe aber noch nicht fest, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Ordnungsreferent Wurm und die designierte Oberbürgermeisterin Weber wollen zunächst Gespräche mit Schaustellern und Festwirten führen. Das Oktoberfest fällt dieses Jahr wegen der Corona-Krise definitiv aus. Der bayerische Ministerpräsident Söder und der Münchner Oberbürgermeister Reiter sprachen von einer schweren Entscheidung. Der Sprecher der Wiesnwirte, Inselkammer, nannte die Absage logisch und notwendig, weil es weder einen Impfstoff noch ein Medikament gegen Corona gebe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 21:45 Uhr