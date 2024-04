Augsburg schlägt Union Berlin - Fürth besiegt Kaiserslautern

Augsburg: In der Fußballbundesliga hat der FC Augsburg am Abend Union Berlin mit 2:0 geschlagen. Die Tore erzielten Tietz und Michel. Damit bleiben die Augsburger im Rennen um die Europapokal-Plätze. In der zweiten Liga sicherte sich Fürth mit einem Tor in der Nachspielzeit drei Punkte gegen Kaiserslautern. Am Ende hieß es 2:1 für die Franken. Hertha BSC gewann klar mit 4:0 gegen Rostock.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 00:00 Uhr