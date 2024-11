Augsburg schlägt Bochum 1:0 - Regensburg remis in Braunschweig

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg den Tabellenletzten Bochum mit 1:0 besiegt. Die Augsburger stehen jetzt auf Platz 13 in der Tabelle. Außerdem spielten Leipzig - Wolfsburg 1:5, Bremen - Stuttgart 2:2, Freiburg - Mönchengladbach 3:1 und Union Berlin - Leverkusen 1:2. In der zweiten Liga trennten sich Braunschweig und Regensburg 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 18:00 Uhr