Augsburg scheidet im Viertelfinale des DFB-Pokals aus

zum Sport: Der FC Augsburg ist im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Fuggerstädter verloren das Schwaben-Duell beim VfB Stuttgart mit 0:1. Das Siegtor schoss Nationalspieler Deniz Undav in der 30. Minute. Und: Die Basketballer des FC Bayern haben in der Euro League den nächten Schritt in Richtung Playoffs gemacht. Die Münchner feierten beim 87:70 gegen Armani Mailand den dritten Sieg in Folge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2025 01:00 Uhr