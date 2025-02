Augsburg meldet neuen Rekord bei Übernachtungen

Augsburg: Der Tourismus in der schwäbischen Stadt brummt. 2024 haben so viele Menschen in Augsburg übernachtet wie noch nie: Fast zwei Millionen Übernachtungen gab es im vergangenen Jahr, fünf Prozent mehr als 2023. Die Gründe für den Boom sieht der Wirtschaftsreferent der Stadt, Wolfang Hübschle, neben dem FC Augsburg auch etwa in der Fuggerei und dem Augsburger Wassermanagement-System, das seit ein paar Jahren Unesco-Welterbe ist.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 25.02.2025 16:00 Uhr