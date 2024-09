Augsburg gewinnt gegen Sankt Pauli 3:1

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga freut sich Augsburg über den ersten Saisonsieg. Am 3. Spieltag siegten die Schwaben gegen Aufsteiger Sankt Pauli 3:1. Am Abend unterlag dann Mainz Bremen 1:2. Die Ergebnisse aus der zweiten Liga: HSV - Regensburg 5:0, Fürth - Elversberg 0:0 und Hertha BSC - Düsseldorf 0:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2024 19:30 Uhr