Nachrichtenarchiv - 04.03.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bielefeld: Der FC Augsburg hat in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 in Bielefeld gewonnen und damit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Den entscheidenden Treffer erzielte Caligiuri kurz nach der Halbzeitpause. Durch den Sieg zieht Augsburg am Tabellennachbarn Bielefeld vorbei und steht jetzt auf Platz 14.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 23:00 Uhr