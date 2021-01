Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: In der Fußballbundesliga feiert der FC Augsburg einen wichtigen Auswärtssieg. In Köln gewannen die Schwaben 1:0. Außerdem spielten: Frankfurt - Leverkusen 2:1, Hoffenheim - Freiburg 1:3, Bremen - Union Berlin 0:2 und Bielefeld - Mönchengladbach 0:1. In der zweiten Liga unterlag Nürnberg in Heidenheim mit 0:2, Würzburg verlor gegen Karlsruhe 2:4.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 18:00 Uhr