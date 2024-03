Augsburg deklassiert Darmstadt - Fürth verliert in Karlsruhe

Darmstadt: Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Tabellenschlusslicht Darmstadt mit 6:0 deklassiert. Allein in der ersten halben Stunde kassierte der Gastgeber aus Hessen fünf Tore. Das Abendspiel hat Stuttgart mit 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Außerdem spielten: Bochum - Leipzig 1:4, Union Berlin - Dortmund 0:2, Mainz - Mönchengladbach 1:1 und Heidenheim - Frankfurt 1:2. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth das Abendspiel in Karlsruhe 0:4 verloren. Zuvor hatte der 1. FC Nürnberg Braunschweig mit 2:1 besiegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 23:00 Uhr