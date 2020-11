"Augenscheinlicher Terroranschlag" in Wien: Verletzte durch Schüsse in der Innenstadt

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In der österreichischen Hauptstadt sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Innenminister Karl Nehammer sprach von einem "augenscheinlichen Terroranschlag". Der Anschlag dauert Nehammer zufolge zur Stunde an. Es habe dabei mehrer Verletzte und wahrscheinlich auch Tote gegeben. Dem Innenminster zufolge setzten dabei mehrere Täter sogenannte Langwaffen ein. Das deckt sich mit Zeugenaussagen im ORF: Demnach soll ein Täter nahe einer Synagoge am Schwedenplatz in der Innenstadt mit einer automatischen Waffe um sich geschossen haben. Die Polizei bittet alle Menschen in Wien dringend, sich nur drinnen aufzuhalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.11.2020 22:15 Uhr