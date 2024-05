Auftragsmangel im Wohnungsbau weiterhin groß

München: Den Wohnungsbauunternehmen in Deutschland fehlt es weiterhin an Aufträgen. Mehr als jede zweite Firma berichtete im April von Auftragsmangel, heißt es vom Münchener Ifo-Institut. Zudem klagen viele Unternehmen über Stornierungen. Im April waren 17,6 Prozent der vom Ifo befragten Betriebe betroffen - ein Rückgang um zwei Prozentpunkte im Vergleich zu März. Die Zahlen spiegeln sich auch im Geschäftsklima der Wohnungsbauunternehmen wider: Dieses verbesserte sich klar, blieb aber im negativen Bereich. Ein Ende der Krise sei noch nicht in Sicht. Die Baukosten waren vor allem im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine stark gestiegen. Zugleich gingen die Bauzinsen wegen der Leitzinserhöhung dere EZB deutlich in die Höhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 13:00 Uhr